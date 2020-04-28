В Перми начался ремонт улицы КИМ и перехода «улица Стахановская – Восточный обход» по нацпроекту

13:04 | 29.04.2020

В рамках работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице КИМ обустроят парковочные карманы, а на переходе «улица Стахановская – Восточный обход» – дополнительный разворот и полосу.



В администрации Мотовилихинского района Перми рассказали, что на участке улицы КИМ от улицы Крупской до улицы Ивановской подрядчик приступил к демонтажу бортовых камней. После этого будут проведены основные работы: фрезерование старого покрытия проезжей части, установка гранитных дорожных бортовых камней, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, установка бетонных тротуарных бортовых камней.



В рамках ремонта здесь также обустроят два парковочных кармана по адресам: улица КИМ, 99а и улица КИМ, 81, заездной карман напротив дома №72 по улице КИМ и остановочную площадку, 8 искусственных неровностей, придорожные газоны, также появятся пешеходные ограждения и дорожная разметка. Общая площадь ремонта составит 22 тысячи кв. м.



На участке автомобильной дороги «Переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе» подрядчик выполняет демонтаж бортовых камней. На этом объекте тоже обновят проезжую часть и тротуар от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана со стороны сквера им. Субботина, отремонтируют комбинированные шумозащитные экраны и придорожные газоны, обустроят дополнительный разворот в газонной части разделительной полосы улицы Старцева и дополнительную полосу для съезда с улицы Старцева на улицу Пушкарскую, выезд с улицы Пушкарской на улицу Старцева. На этом объекте площадь ремонта составляет 4 тысячи кв. м.



Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.

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