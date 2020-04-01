В Перми по нацпроекту начали ремонтировать внутриквартальный проезд по улице Героев Хасана

17:16 | 28.04.2020

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке улицы не только отремонтируют проезжую часть, но и обустроят тротуар, которого раньше не было.



Как сообщили в администрации Свердловского района, внутриквартальный проезд от улицы Героев Хасана до производственного корпуса по улице Героев Хасана, 68а/1 находился в ненормативном состоянии, поступали многочисленные обращения жителей по поводу состояния проезжей части и отсутствию тротуара для пешеходов.



В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядная организация приступила к ремонту внутриквартального проезда. В планах – привести в порядок проезжую часть, установить бортовой камень и обустроить тротуар.



В настоящее время выполнены работы по установке бортового камня на тротуаре, устройство его основания, уложен выравнивающий слой асфальтобетона на проезжей части, ведутся работы по установке бортового камня. Работы планируется завершить уже в июне.



В администрации Свердловского района отметили, что в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также отремонтируют участки улиц Краснова, Николая Островского, Красноуфимской.



Напомним, нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.

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