В Прикамье определят подрядчика по расчистке реки в рамках нацпроекта «Экология»

13:43 | 28.04.2020

Власти Пермского края объявили аукцион на выполнение работ по расчистке русла реки Козловка в селе Половодово Пермского края. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Начальная цена контракта составляет 7 млн рублей.



Работы по расчистке русла реки будут проведены на участке протяженностью 3,9 км после окончания нерестового периода с июня по октябрь 2020 года.



Как отмечают в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, русло реки заилено, местами заболочено, заросло деревьями и кустарником, засорено поваленными деревьями. В соответствии с техническим заданием подрядчик должен будет очистить дно реки Козловки от погибшей древесно-кустарниковой растительности и мусора с дальнейшим их вывозом на полигон ТКО, а также расчистить русло реки от донных отложений.



Отметим, что река Козловка протекает по территории села Половодово и используется населением в рекреационных целях. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке реки.



Расчистка русла позволит значительно снизить антропогенное влияние на реку Козловку и улучшить экологическую обстановку для более чем 2 тысяч жителей села Половодово Соликамского городского округа.

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