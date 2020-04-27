Прирост заболеваемости коронавирусом в Прикамье составляет 3,7%

13:15 | 28.04.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (8 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 9 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни). Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 471 – ежедневный прирост составил 3,7%. Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Всего под наблюдением врачей проходят лечение 390 человек, выздоровели 74 человека, 7 умерли (3 случая зафиксированы у скончавшихся пациентов ведомственной клиники СвЖД «РЖД-Медицина», у них были сопутствующие тяжелые заболевания, которые и стали основной причиной летального исхода).



Из 17 новых выявленных случаев - 7 мужчин, 9 женщин и 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 8 человек, 5 человек в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

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