В Перми откроется 18 торговых площадок для реализации садоводческой продукции и товаров

13:05 | 28.04.2020

Продажа рассады и саженцев будет возможна только при строгом соблюдении санитарных норм.



Краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом одобрил план мероприятий по продаже посадочных материалов (саженцев, семян, рассады, удобрений и садового инвентаря) с учетом предложений Роспотребнадзора и других надзорных органов.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что жители региона традиционно будут проводить майские праздники на даче, у садоводов есть потребность что-то докупить. Все площадки должны быть организованы с учетом санитарно-эпидемической обстановки, контролировать ситуацию помогут сотрудники Росгвардии и полиции.



Торговлю посадочными материалами разрешено проводить ежедневно с 30 апреля по 10 мая и до конца мая по пятницам, субботам и воскресениям. Организатор открытой торговой площадки несет полную ответственность за проведение мероприятий против распространения COVID-19. Он должен обеспечить на площадке не менее 15 торговых мест с санитарными разрывами между ними не менее 2 метров, чтобы покупатели могли дистанцироваться друг от друга на 1,5 метра, условия для обработки рук кожными антисептиками, проводить влажную уборку с дезинфекторами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа и соблюдать требования главного санитарного врача РФ, а также Роспотребнадзора.



В краевом министерстве промышленности напомнили, что для участия в торговле необходимо отправить заявку в адрес организатора площадки.

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