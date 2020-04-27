В Прикамье ускорят определение трудового статуса гражданина

13:02 | 28.04.2020

Подписано постановление Правительства России о сокращении сроков подачи сведений в ПФР.



Сроки передачи информации о приеме и увольнении сотрудников работодателями в Пенсионный фонд России (ПФР) будут сокращены. Такое постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.



Согласно новому порядку, сведения о приеме и увольнении должны поступать в ПФР на следующий же день после того, как это произошло. Действие меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в месяц.



Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной поддержки, в том числе – за пособием по безработице. Теперь это можно сделать через интернет-портал «Работа в России» https://trudvsem.ru/. На рассмотрение заявки, поступившей через портал, отводится 10 дней.



Ранее президент России Владимир Путин подписал Закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Он предоставляет Правительству право устанавливать особый порядок и сроки подачи сведений о трудовой деятельности в ПФР до конца 2020 года.

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