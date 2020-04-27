В Пермском крае зафиксировано 17 новых случаев коронавируса

12:59 | 28.04.2020

На 28 апреля в регионе выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Прикамье 471 подтвержденный случай.



Выздоровели 67 прикамцев: за последние сутки из больниц выписаны еще шесть человек, три женщины и трое мужчин, все младше 65 лет. Семь человек умерли – новый случай за последние сутки зафиксирован посмертно, у пациентки клиники «РЖД-Медицина» были сопутствующие заболевания.



В России за сутки зафиксировано 6411 случаев коронавируса, общее количество заболевших – 93558.

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