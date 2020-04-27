Дмитрий Махонин обозначил нацпроекты приоритетом властей Прикамья

12:31 | 28.04.2020

На аппаратном совещании глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что реализация национальных проектов должна быть в повестке краевых властей на первом месте после борьбы с коронавирусом и его последствиями.



«На реализацию нацпроектов в этом году у нас запланировано 15,7 млрд рублей из всех источников. Прошу предоставить детальный отчет о запланированных мероприятиях, обсудим с коллегами на первом заседании Совета по реализации национальных проектов», - подчеркнул глава региона.



Напомним, в Прикамье реализуется 12 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

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