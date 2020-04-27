На дорогах Перми начали обновлять дорожную разметку

12:25 | 28.04.2020

Работы начались в центре города – на улице Ленина. Покрытие выполняют износостойким термопластиком. Подрядчики будут поддерживать и обновлять дорожную разметку в течение всего сезона.



С наступлением благоприятных погодных условий подрядчики приступили к нанесению новой дорожной разметки. «Зебры», разделительные полосы, стрелки станут ярче и четче.



Как сообщили в администрации Ленинского района, уже начались работы на улице Ленина, затем разметку обновят на Комсомольском проспекте, улицах Куйбышева, Екатерининской и Луначарского. В Свердловском районе рабочие в ближайшее время выйдут на разметку улицы Сибирской. В дальнейшем работы по ее нанесению продолжатся и в других районах города.



Покрытие выполняется устойчивым к износу и перепадам температур материалом – термопластиком. Подрядные организации обязаны поддерживать и обновлять разметку до конца сезона летнего содержания, то есть до конца октября. Специалисты Пермской дирекции дорожного движения регулярно проверяют состояние разметки и дорожных знаков на дорогах города. Если разметка плохо различима, подрядной организации выдаются предписания на устранение нарушений.

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