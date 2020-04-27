Комментарий Отделения ПФР по публикациям в СМИ о ветеране

18:21 | 27.04.2020

В период с 24 по 27 апреля 2020 года в ряде СМИ прошла информация о 93-летнем ветеране труда Л.Н. Караваевой, которая несколько месяцев не получала пенсию в связи с утерей паспорта.



Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю сообщает, что факты, изложенные в СМИ, не соответствуют действительности. Начисление денежных средств Л.Н. Караваевой производится по графику.



Доставка пенсии и иных социальных выплат осуществляется на дом по месту жительства через муниципальное предприятие по доставке пенсий. Сотрудники доставочной организации находятся на постоянной связи с родственниками Л.Н.Караваевой, осуществляющими уход за ветераном. Пенсию ей выдают только в их присутствии. Об утере паспорта родственники женщины сообщили представителям доставочной организации.



В соответствии с п.36. Правил выплаты пенсий, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 885н, выплата пенсий производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Отметка о нем проставляется при выдаче пенсии в соответствующих документах. Важно отметить, что за выдачу пенсии без удостоверения личности, сотрудники доставочной организации несут как дисциплинарную, так и материальную ответственность. Поэтому сотрудниками доставочной организацией родственникам были даны разъяснения о необходимости получения нового паспорта. При этом в Пенсионный фонд за какой-либо помощью родственники женщины не обращались.



26 апреля 2020 г. по факту публикаций в СМИ условия жизни пенсионерки проверила межведомственная комиссия, в состав которой входили представители прокуратуры Мотовилихинского района, следственного комитета, миграционной службы, социальный участковый, участковый терапевт. В ходе проверки следственным комитетом паспорт был найден в квартире пенсионерки, так же обнаружены денежные средства и продукты. В связи с этим, межведомственная комиссия не нашла доказательств изложенных в СМИ фактов.



В настоящее время пенсия и другие социальные выплаты Л.Н.Караваевой выданы в полном объеме.

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