Пермь: новости дня
17:22 | 27.04.2020
В этом году в Прикамье подключат к газу дома около 7 тысяч семей
«Газификация региона остается одним из ключевых направлений в работе краевого правительства. Несмотря на то, что темпы подключения жителей к газу серьезно выросли, потребность жителей Прикамья в новых газопроводах все равно остается высокой. Нам необходимо сохранить заданные темпы», - пояснил Дмитрий Махонин.
Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта «Газпром теплоэнерго» по вводу в эксплуатацию двух котельных в Нытвенском городском округе. На сегодня левобережная котельная уже снабжает жителей Нытвы теплом. Ввод в эксплуатацию правобережной котельной запланирован на сентябрь 2020 года. Сейчас котельная прошла необходимую процедуру верификации мощности. Ввод в эксплуатацию новых источников генерации позволит обеспечить жителей более качественным теплом, повысит эффективность работы систем теплоснабжения.
© «Вечерние ведомости»
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