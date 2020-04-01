В этом году в Прикамье подключат к газу дома около 7 тысяч семей

17:22 | 27.04.2020

Состоялось рабочее совещание главы Прикамья Дмитрия Махонина и заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. Стороны в режиме видеоконференцсвязи обсудили итоги газификации региона в 2019 году, а также проект программы газификации на 2021-2025 годы. По состоянию на 1 января 2020 года в Пермском крае газифицировано 408 населенных пунктов и более 107 тысяч домовладений. В этом году на территории Пермского края планируется построить 36 газопроводов и подключить к газу дома порядка 7,5 тысячи семей. На эти цели из различных источников планируется направить почти 2,2 млрд рублей.



«Газификация региона остается одним из ключевых направлений в работе краевого правительства. Несмотря на то, что темпы подключения жителей к газу серьезно выросли, потребность жителей Прикамья в новых газопроводах все равно остается высокой. Нам необходимо сохранить заданные темпы», - пояснил Дмитрий Махонин.



Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта «Газпром теплоэнерго» по вводу в эксплуатацию двух котельных в Нытвенском городском округе. На сегодня левобережная котельная уже снабжает жителей Нытвы теплом. Ввод в эксплуатацию правобережной котельной запланирован на сентябрь 2020 года. Сейчас котельная прошла необходимую процедуру верификации мощности. Ввод в эксплуатацию новых источников генерации позволит обеспечить жителей более качественным теплом, повысит эффективность работы систем теплоснабжения.

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