По итогам мониторинга пассажиропотока в Перми изменено расписание автобусного маршрута №64

17:12 | 27.04.2020

С 27 апреля на автобусном маршруте №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» расписание изменено таким образом, чтобы снизить загруженность салона. Кроме того, на маршрут добавлен дополнительный автобус.



По итогам ежедневного мониторинга пассажиропотока департаментом транспорта администрации Перми была выявлена потребность в увеличении количества единиц подвижного состава на автобусном маршруте №64. Максимальная загруженность салона наблюдается на рейсе, который отправляется от остановки «ДДК им. Кирова» в 07:49. При этом на рейсах, которые отправляются в 07:38 и 08:02, зафиксировано меньшее количество пассажиров. На маршрут выведен дополнительный автобус.



Отметим, 10 апреля перевозчик ООО «Урал-Авто» в одностороннем порядке прекратил обслуживание маршрута №64, в результате 11 и 12 апреля автобусы на линию не выходили. Для обеспечения транспортной доступности на данном направлении департамент транспорта заключил временный контракт с другим перевозчиком. Сейчас объявлен аукцион по определению нового подрядчика для обслуживания маршрута.



При этом с 13 апреля на данном маршруте доступны бесплатная пересадка и оплата банковской картой. Для уменьшения загрузки салона пассажиров просят ориентироваться на актуальное расписание.

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