Предприниматели Пермского края смогут задать вопросы руководству банков на прямой линии

13:56 | 27.04.2020

Топ-менеджеры Сбербанка, ВТБ, «Банка Открытие», «МСП Банка» и Промсвязьбанка ответят на острые вопросы предпринимателей 28 апреля в 13:00.



Это возможность узнать свежую информацию о кредитах под 0% на выплаты зарплат и почему некоторые банки в них отказывают, о кредитных каникулах, реструктуризации долга и влиянии на кредитную историю, а также о других мерах поддержки для малого и среднего бизнеса в части кредитования и расчетно-кассового обслуживания.



Событие организует краевой центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Для участия надо зарегистрироваться на сайте центра (https://msppk.ru/events/direct-line-with-the-banking-sector/). Вопросы банкам можно задать вопросы во время прямой линии или заранее на call@zpp-perm.ru.



Ранее 1500 предпринимателей стали участниками прямой линии с министром экономического развития Пермского края, замминистра промышленности региона и экспертами центра «Мой бизнес».

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