Роспотребнадзор Прикамья рассказал о новых случаях коронавируса

13:17 | 27.04.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (11 проходят лечение в больнице, 9 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни). Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 454 – ежедневный прирост составил 4,6%. Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Всего под наблюдением врачей проходят лечение 387 человек, выздоровел 61 человек, 6 умерли (2 новых случая зафиксированы посмертно у двух скончавшихся пациентов ведомственной клиники СвЖД «РЖД-Медицина», у них были сопутствующие тяжелые заболевания, которые и стали основной причиной летального исхода).



Из 20 новых выявленных случаев - 9 мужчин, 9 женщин и 2 детей (1 девочка и 1 мальчик). 1 человек прибыл из Москвы, 1 прибыл из Турции, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 14 человек, 2 человека в возрасте 45-65, 2 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

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