Жители Пермского края, прибывшие из Дубая и Гоа, доставлены в Пермь

13:11 | 27.04.2020

26 апреля в аэропорт г. Уфы прибыли российские туристы из Дубая (среди них - 7 жителей Прикамья) и рейс из Гоа (23 – жители Прикамья). Из Перми в Уфу за ними была направлена колонна из двух автобусов, автомобиля сопровождения ГИБДД, фельдшер от Пермского территориального центра медицины катастроф и санитарный врач от Управления Роспотребнадзора. Старшая колонны – представитель министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Мелехина.



Напомним, доставку граждан из-за рубежа в Россию обеспечивает Министерство иностранных дел РФ. Помощь в возвращении в родной регион оказывают краевые власти по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина. На прошлой неделе данная группа жителей Пермского края, находящихся за рубежом, обратилась к главе региона через социальные сети с просьбой помочь добраться до Перми.



Первый рейс из Гоа прибыл в субботу в аэропорт Екатеринбурга, четверо пермяков на микроавтобусе были доставлены в Пермь и помещены на двухнедельную обсервацию. Сейчас прибывшим предстоит также не менее 14 дней провести под наблюдением врачей. Для этого заранее были подготовлены палаты-боксы.



Вопрос доставки жителей Пермского края, которые будут прибывать другими рейсами, находится на контроле краевых властей.

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