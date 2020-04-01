1 мая в Перми будет запрещена продажа спиртного

13:00 | 27.04.2020

1 мая – праздник Весны и Труда. В этот день, в соответствии с постановлением краевого правительства, на территории Прикамья будет запрещена розничная продажа алкоголя.



Нарушение ограничений торговли алкогольной продукцией повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

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