В Прикамье выявлено еще 20 случаев коронавируса

12:56 | 27.04.2020

На 27 апреля за сутки в регионе зафиксировано 20 случаев заболевания, всего их стало 454. 61 человек выздоровел с начала пандемии, шестеро умерли: два новых случая коронавирусной инфекции выявлены посмертно у скончавшихся пациентов клиники «РЖД-Медицина». У пациентов были сопутствующие тяжелые заболевания.



В России за сутки выявлено 6198 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших – 87147.

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