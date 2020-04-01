Конкурс «Библиотекарь года-2020» проходит в онлайн-формате

12:46 | 27.04.2020

«Горьковка» подводит итоги краевого профессионального конкурса «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность».



Конкурс «Библиотекарь года» – это обмен творческими идеями, знаниями, опытом, проблемами и поиском их решений, это новые, современные подходы к библиотечной деятельности. Ну а для библиотекарей, без сомнения, это стимул к инновационным поискам, достижению новых компетенций с помощью непрерывного самообразования.



Завотделом научно-исследовательской и методической работы краевой библиотеки им. Горького Наталья Мелентьева рассказала: «Для привлечения интереса к конкурсу оргкомитет третий год подряд объявляет новые номинации. В 2018 и 2019 годах выбирались лучшие специалисты в различных направлениях библиотечной деятельности: библиография, комплектование, краеведение, методическая деятельность, массовая работа и другие. В 2020 году принято решение о выборе лучших специалистов библиотек различных типов, ведь библиотекарям в небольших населенных пунктах сложно конкурировать со специалистами библиотек крупных городов и библиотек краевых».



Номинации конкурса «Библиотекарь года» в 2020 году:



- «Государственные краевые библиотеки» (для работников краевых библиотек);



- «Центральные библиотеки» (для работников центральных (межпоселенческих) муниципальных библиотек);



- «Библиотеки - филиалы» (для специалистов библиотек, являющихся филиалами, структурными подразделениями муниципальных библиотек, библиотек поселений);



- «Библиотеки - структурные подразделения» (для библиотекарей структурных подразделений организаций, осуществляющих библиотечную деятельность).



В этом году дали возможность поделиться своим профессиональным опытом библиотекарям образовательных учреждений: гимназий, лицеев, школ и др., поэтому впервые появилась номинация «Библиотекарь года. Ведомственные библиотеки».



Вдобавок к основным номинациям конкурса при помощи партнеров традиционно организуются специальные. Одну из них уже несколько лет объявляет АО «ТелекомПлюс» для тех, кто занимается продвижением в библиотеках продвижением правовых знаний.



Как сообщила заместитель директора по научно-методической работе библиотеки им. Горького Светлана Пигалева, в 2020 году появилась новая спецноминация: «Мы благодарны партнерам, которые готовы поддерживать высокопрофессиональных и творческих библиотекарей. В 2020 году впервые при поддержке Пермской краевой организации Союза журналистов России для работников всех библиотек мы объявили номинацию «Публикации библиотекарей Пермского края в средствах массовой информации». Участие в этой номинации позволяет библиотекарям, которых пишут для местных периодических изданий, привлечь внимание к своей деятельности, получить оценку своих текстов и рекомендации профессиональных журналистов».



В этом году на конкурс «Библиотекарь года» заявились 27 участников из 17 территорий Пермского края. Заявки поступили от специалистов библиотек Перми, Лысьвы, Чернушки, Верещагино, Чайковского, Горнозаводска, Краснокамска, Чусового, Губахи, Добрянки, Соликамска, а также Кунгурского, Пермского, Сивинского, Юсьвинского районов и Октябрьского городского округов.



Конечно, режим самоизоляции создал определенные организационные трудности. Членам жюри приходится рассматривать конкурсные материалы, представленные в электронном виде, дистанционно – заполняя оценочные листы. Победителями станут те, кто наберет максимальное количество баллов. Работы будут оценены до 6 мая, а результаты, как обычно, размещены после 15 мая на официальном сайте библиотеки Горького https://www.gorkilib.ru и на портале «Библиотеки Пермского края» http://www.permculture.ru/.



Организатор профессионального краевого конкурса «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность» - Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького при поддержке министерства культуры Пермского края.



Людмила Горбунова, методист Пермской краевой библиотеки им. Горького



на фото – номинант конкурса «Библиотекарь года-2020» Михаил Александрович Калинин, библиотекарь по организации работы коммуникативных площадок Добрянской городской централизованной библиотечной системы, номинация «Центральные библиотеки»

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