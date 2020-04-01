В учреждениях социального обслуживания Пермского края введены дополнительные противоэпидемические меры

18:01 | 24.04.2020

В период распространения коронавирусной инфекции стационарные учреждения социального обслуживания для пожилых, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжают работу. Всего в Пермском крае насчитывается 22 таких учреждения, в их составе 74 объекта, в которых проживают порядка 8 тыс. человек и работают около 5 тыс. сотрудников.



«С 4 февраля во всех учреждениях введен карантин – запрещены посещения родственников, отменены массовые мероприятия. Сотрудники учреждений обеспечили дистанционное общение проживающих с их близкими. Кроме того, оказывается психологическая поддержка людей, находящихся на обеспечении», – отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.



Те, кто только поступил в учреждение, помещаются в изолированное помещение на двухнедельный карантин.



Для работников и проживающих организован регулярный мониторинг состояния здоровья с измерением температуры тела, а также обязательное тестирование на коронавирус лиц с признаками респираторных заболеваний. Сотрудники с такими признаками не допускаются до работы.



С 20 апреля введен режим сменной работы персонала – рекомендуемая продолжительность смены составляет 14 дней. Сотрудники обеспечены питанием, им будет повышена зарплата. Кроме того, предоставляется двухнедельный запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски и респираторы), перчатки и антисептики, костюмы для карантина и дезинфицирующие средства.

© «Вечерние ведомости»