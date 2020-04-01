Благодаря нацпроекту «Культура» в школах искусств Прикамья появились новые музыкальные инструменты

14:37 | 24.04.2020

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» - одного из направлений нацпроекта - в 2020 году Прикамье получило 50 млн рублей на новые музыкальные инструменты для десяти детских школ искусств Пермского края. Первые поставки уже состоялись.



Новые музыкальные инструменты поставляют в 10 учреждений дополнительного образования из шести территорий Прикамья: Перми, Кунгура, Краснокамска, Горнозаводска, Чайковского, Осы. Напомним, они победили в конкурсном отборе минкульта Прикамья в ноябре текущего года



Теперь талантливые ученики этих школ смогут познавать искусство, используя качественные музыкальные инструменты и оборудование отечественного производства, а также не будут ограничены в доступе к необходимым учебным материалам: электронным изданиям, наглядным пособиям, художественным альбомам, нотным изданиям и т.д. Как отмечает министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, за время действия нацпроекта все музыкальные школы и училища Прикамья получат новые инструменты – благодаря федеральным субсидиям, а также краевому софинансированию.



Безусловно, новые инструменты – это залог новых творческих достижений, говорит директор детской школы искусств №2 г. Чайковский Ольга Салахеева: «Конечно, обучение на новых инструментах - совершенно другой, более качественный уровень образования. Нашей школе уже больше 30 лет, износ некоторых инструментов составлял более 90% - они были в достаточно плачевном состоянии. Покупка новых инструментов стала настоящим подарком для нас».



Чайковская школа искусств уже получила три инструмента - пианино отечественного производства «Михаил Глинка», необходимую методическую литературу, звуковое оборудование. В ближайшее время ожидаются поставки флейт. Кроме того, еще одна школа города - детская школа искусств №1 - в течение года также получит рояль.



Первые поставки новых инструментов, оборудования и методических материалов начались и в Кунгуре. Так, детская школа искусств им. Р.Н. Розен приобрела 4 пианино «Николай Рубинштейн», звуковое оборудование, учебную литературу. В ближайшее время в стенах учреждения появятся новые гитары, барабанная установка, домры и балалайки, аккордеоны фабрики «Юпитер». Также учреждение планирует обновить кресла в концертном зале.



Новость о том, что в скором времени можно будет обучаться в соответствии с современными стандартами, радует не только самих учеников, но и их преподавателей. «Наши учителя были очень счастливы, когда увидели, какие учебники мы получили. Теперь они с ребятами смогут заниматься по новым изданиям, которых до этого не было в фонде нашей библиотеки», - рассказывает директор Горнозаводской детской школы искусств Галия Донт. Отметим, что всего в рамках нацпроекта в 2020 году учреждение получит 9 пианино «Николай Рубинштейн», 2 банкетки для фортепиано, 2 акустические колонки, а также 215 учебников по различным предметам.



Наконец, совсем скоро в Детской школе искусств г. Оса появятся пианино, скрипки фирмы «Yamaha», классические гитары, баяны «Юпитер». Также в рамках нацпроекта школа закупит звуковое оборудование и оборудование для живописи: стеллажи для хранения мольбертов, планшеты, подсветки для мольберта, шкафы с витринами, мольберты напольные, натюрмортные стойки, магнитно-маркерные доски, этюдники, а также методическую литературу.



«Не секрет, что современные формы обучения и качественные инструменты приносят лучший результат по усвоению программ, раскрывают новые творческие возможности и перспективы. Мы в свое время обучались «на дровах», – говорит директор детской школы искусств г. Оса Сергей Ожгибесов. – Я очень рад, что появились национальные проекты, которые дают нам возможность провести модернизацию инструментов, оборудования и ремонт школ. Если есть качественные методики и качественные инструменты - будет и качественный результат».



Напомним, проект «Культурная среда» осуществляется по Указу президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в рамках национального проекта «Культура». Планируется, к 2024 году 69 детских школ искусств и средне-профессиональных образовательных учреждений Пермского края будут обеспечены новым оборудованием. На эти цели впервые будет направлено 245 888 900 рублей из федерального и регионального бюджета.

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