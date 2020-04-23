Старейший парк Лысьвы благоустроят в этом году благодаря нацпроекту

12:47 | 24.04.2020

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в Лысьвенском городском округе благоустроят 3 общественные территории и 2 двора. В общей сложности Лысьвенский округ получил на благоустройство более 34 млн рублей по нацпроекту.



Одним из ключевых объектов благоустройства станет старейший в городе парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина. В год его посещает более 30 тысяч человек. Именно здесь проходит большинство городских праздников: 1 мая, 9 мая, День защиты детей, День города, Сабантуй, воинские праздники, дни экологии и многие другие. Старейший парк города - излюбленное место для пробежек, любителей скандинавской ходьбы, проведения различных квестов.



Парк был заложен весной 1908 г. на пустыре. Его территория была тщательно размечена, а посадка деревьев осуществлялась по уникальной «версальской» планировке. По словам главы городского округа Александра Гончарова, в ходе благоустройства будет сохранена историческая ценность места. Подрядная организация выполнит асфальтирование аллей парка, установит новую входную группу и ограждение. Также на детских площадках будет обустроено безопасное покрытие. Вход в обновленный парк будет оснащен специальной плиткой. Она имеет специальное рифление, которое помогает ориентироваться в пространстве людям со слабым зрением - диагональные и продольные полоски на плитках указывают направление движения. В парковочной зоне появятся специальные места для маломобильных групп.



В сквере 30-летия ВЛКСМ в рамках второго этапа благоустройства подрядчик обустроит многофункциональную спортивную площадку для баскетбола, волейбола с трибунами и уличными тренажерами. Первый этап был завершен в 2018 году, тогда в сквере были проложены дорожки из плитки и асфальтобетона, установлена детская площадка, устроены атриум и вазоны, выполнены озеленение.



Также в рамках нацпроекта в Лысьве в этом году будет облагорожена и береговая линия детского парка. Подрядной организации необходимо будет выполнить установку пешеходного ограждения, произвести отсыпку берега, а также по просьбе жителей расширить скейт-площадку. Кроме того, преобразятся и дворы по адресам: улица Федосеева, 45 и улица Кузьмина, 28а. Во дворах подрядчик выполнит асфальтирование проездов, тротуаров и парковочных мест, а также установит лавочки и урны. Все работы по благоустройству в рамках национального проекта планируется завершить к сентябрю.



Напомним, в 2020 году всего в Пермском крае будет благоустроено 206 дворов и 99 общественных территорий. На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов выделено более 1,1 млрд рублей.

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