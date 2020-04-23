В аэропорту Большое Савино и на вокзале Пермь II усилили меры безопасности

12:29 | 24.04.2020

23 апреля на очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом был рассмотрен вопрос организации термометрии пассажиров, прибывающих в крупные транспортные узлы краевой столицы.



Перед обсуждением Дмитрий Махонин потребовал от министра транспорта Пермского края Николая Уханова отчитаться об устранении недочетов термоконтроля пассажиров на железнодорожном вокзале Пермь II, которые глава региона обнаружил при посещении объекта.



Ранее там были установлены 2 термоконтроллера: на прибывающих и убывающих пассажиров. Как отметил Дмитрий Махонин, в первые дни было выявлено много недоработок: «Сейчас, перед майскими праздниками, чтобы не допустить взрывного распространения коронавируса, нам особенно важно выявлять людей с признаками болезни, в том числе – среди приезжающих в регион. На этой неделе заехал на вокзал Пермь II, посмотрел, как организован термоконтроль. Удивила безобразная организация процессов. Тепловизоры не всегда включены, люди обходят пункты контроля. И уж тем более, ни о каком комфорте для людей речи не идет. Минтранс должен был немедленно исправить все недочеты и нарушения».



Николай Уханов доложил, что на сегодня на железнодорожном вокзале установлены новые палатки с современным напольным покрытием. Для пассажиров организована навигация и разработана инструкция прохождения термоконтроля. В часы наибольшего трафика, когда прибывают поезда, дежурят специалисты Роспотребнадзора и бригада скорой помощи, которые организуют дальнейшую маршрутизацию людей с повышенной температурой. «С завтрашнего дня 8 волонтеров будут помогать пассажирам проходить термометрию. Мы обеспечим их необходимыми средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет решен вопрос дежурства представителей Росгвардии», – пояснил Николай Уханов.



В аэропорту Большое Савино, несмотря на снижение пассажиропотока, усилены меры по предотвращению распространения вируса. Для прибывающих пассажиров изменен порядок выхода из самолета: сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят термометрию на борту судна. При выявлении человека с повышенной температурой его сразу пересаживают в машину скорой помощи. Дежурная бригада организует дальнейшую маршрутизацию для наблюдения состояния человека и установления диагноза.



По итогам обсуждения Дмитрий Махонин поручил правительству держать ситуацию на вокзалах Прикамья под контролем и оперативно исправлять возникающие недочеты.

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