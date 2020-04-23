Пермь: новости дня
12:29 | 24.04.2020
В аэропорту Большое Савино и на вокзале Пермь II усилили меры безопасности
Перед обсуждением Дмитрий Махонин потребовал от министра транспорта Пермского края Николая Уханова отчитаться об устранении недочетов термоконтроля пассажиров на железнодорожном вокзале Пермь II, которые глава региона обнаружил при посещении объекта.
Ранее там были установлены 2 термоконтроллера: на прибывающих и убывающих пассажиров. Как отметил Дмитрий Махонин, в первые дни было выявлено много недоработок: «Сейчас, перед майскими праздниками, чтобы не допустить взрывного распространения коронавируса, нам особенно важно выявлять людей с признаками болезни, в том числе – среди приезжающих в регион. На этой неделе заехал на вокзал Пермь II, посмотрел, как организован термоконтроль. Удивила безобразная организация процессов. Тепловизоры не всегда включены, люди обходят пункты контроля. И уж тем более, ни о каком комфорте для людей речи не идет. Минтранс должен был немедленно исправить все недочеты и нарушения».
Николай Уханов доложил, что на сегодня на железнодорожном вокзале установлены новые палатки с современным напольным покрытием. Для пассажиров организована навигация и разработана инструкция прохождения термоконтроля. В часы наибольшего трафика, когда прибывают поезда, дежурят специалисты Роспотребнадзора и бригада скорой помощи, которые организуют дальнейшую маршрутизацию людей с повышенной температурой. «С завтрашнего дня 8 волонтеров будут помогать пассажирам проходить термометрию. Мы обеспечим их необходимыми средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет решен вопрос дежурства представителей Росгвардии», – пояснил Николай Уханов.
В аэропорту Большое Савино, несмотря на снижение пассажиропотока, усилены меры по предотвращению распространения вируса. Для прибывающих пассажиров изменен порядок выхода из самолета: сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят термометрию на борту судна. При выявлении человека с повышенной температурой его сразу пересаживают в машину скорой помощи. Дежурная бригада организует дальнейшую маршрутизацию для наблюдения состояния человека и установления диагноза.
По итогам обсуждения Дмитрий Махонин поручил правительству держать ситуацию на вокзалах Прикамья под контролем и оперативно исправлять возникающие недочеты.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:55 | 24.04.2020
На теплотрассе в Екатеринбурге обнаружили маленького ребенка с опасным заболеванием
12:53 | 24.04.2020
Роспотребнадзор: число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300
12:47 | 24.04.2020
Старейший парк Лысьвы благоустроят в этом году благодаря нацпроекту
12:41 | 24.04.2020
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5849
12:38 | 24.04.2020
Еще у 31 жителя Прикамья выявлен коронавирус
12:38 | 24.04.2020
Трое председателей райсудов на Среднем Урале прекратили полномочия
12:38 | 24.04.2020
В Свердловской области подтвердили еще 33 случая COVID-19
12:15 | 24.04.2020
Сергей Гераскин покинул пост замглавы Каменска-Уральского
12:14 | 24.04.2020
В выходные в Перми немного потеплеет
11:56 | 24.04.2020
В Прикамье с соблюдением всех мер безопасности будут организованы «садоводческие» площадки
11:32 | 24.04.2020
В уральской столице осудят женщину, обвиняемую в мошенничестве под видом аренды квартиры
11:11 | 24.04.2020
В Екатеринбурге закрыли магазин, который не организовал меры по усилению дезинфекционного режима
10:56 | 24.04.2020
Замначальника уголовного розыска Екатеринбурга пошел на повышение
10:52 | 24.04.2020
Свердловчан просят воздержаться от посещения кладбищ
10:35 | 24.04.2020
90 сотрудников «Гортранса» в уральской столице посадили на карантин
10:11 | 24.04.2020
В столицу Урала прибыли две линии по производству медицинских масок
09:54 | 24.04.2020
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Просторной
09:33 | 24.04.2020
В Нижнем Тагиле начинается бурение скважин под сваи для моста через реку
09:10 | 24.04.2020
Ночью в Берёзовском из-за пожара в жилом доме эвакуировали 31 человека
20:59 | 23.04.2020
До конца года на «Эрмитаж-Урал» могут выделить 200 млн рублей
20:28 | 23.04.2020
В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют приложение, выявляющее нарушителей самоизоляции
19:55 | 23.04.2020
В Свердловской области под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находится 11096 граждан
19:45 | 23.04.2020
В МВД опровергли информацию об оштрафованном волонтере в Екатеринбурге
18:50 | 23.04.2020
Для жителей и гостей Прикамья разработано около 400 туров с учетом актуальных тенденций
18:39 | 23.04.2020
Приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на карантин
18:27 | 23.04.2020
Следователи организовали проверку по сообщению о неправомерных действиях сотрудников екатеринбургского косметологического салона
18:09 | 23.04.2020
Жители Прикамья менее чем за неделю обеспечили потребность региона в донорской крови на 99%
18:07 | 23.04.2020
В Екатеринбурге благодаря прокуратуре сотрудникам обанкротившегося предприятия выплатили около 1,1 млн рублей
17:57 | 23.04.2020
В Екатеринбурге закроют движение по переулку Широкому
17:09 | 23.04.2020
В ДТП на перекрестке Краснолесья – Амундсена пострадали два человека