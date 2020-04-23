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11:56 | 24.04.2020

В Прикамье с соблюдением всех мер безопасности будут организованы «садоводческие» площадки

По поручению Дмитрия Махонина к концу апреля в регионе планируется открыть 128 специально подготовленных торговых площадок для продажи посадочного материала и сопутствующих товаров: семян, саженцев, рассады, грунта, удобрений, садового инвентаря. Торговые площадки разместятся на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности. Этот вопрос обсудили на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Глава Пермского края подчеркнул, что организация продажи посадочного материала востребована накануне дачного сезона, но организовать торговлю нужно с соблюдением всех мер предосторожности: «В майские праздники жители региона поедут на дачи, выбрав их как место самоизоляции. Начнутся посадки саженцев, поэтому, конечно, организовать места их продажи необходимо. При этом прошу обратить особое внимание на безопасность людей. Несмотря на то, что ярмарки будут развернуты на открытых площадках, прошу рассмотреть возможность выдачи посетителям защитных масок».

В минпромторге поясняют, что размеры площадки должны позволять разместить не менее 15 торговых мест с санитарными разрывами между ними не меньше 2 метров, а покупатели могли соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Контролировать безопасность жителей и соблюдение санитарных норм будут сотрудники Росгвардии, полиции, работники администрации местного самоуправления.

Торговлю посадочными материалами планируется организовать в 36 муниципалитетах на 128 площадках – в Перми, Березниках, Кунгуре, Губахе, Кизеле, Кудымкаре, в Соликамском, Верещагинском, Добрянском, Краснокамском и других муниципальных и городских округах. Список всех адресов торговых площадок здесь: https://www.permkrai.ru/documents/Организация торговли посадочными материалами 23.04.2020.xlsx.

Также Дмитрий Махонин отметил, что возможность продавать на этих площадках садоводческую продукцию нужно предоставлять безвозмездно: для принятия участия в торговле нужно отправить заявку в адрес местной администрации.

Окончательное решение о порядке реализации саженцев планируется принять на заседании оперштаба в субботу, 25 апреля.

Кроме того, подчеркивается, что возможно включение в реестр легальных торговых площадок на прилегающих к садовым питомникам территориях и в других местах, традиционно предназначенных для торговли на открытых территориях. Организация торговых площадок на придомовых территориях и на тротуарах категорически запрещена.

© «Вечерние ведомости»

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