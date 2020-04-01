Пермь: новости дня
18:50 | 23.04.2020
Для жителей и гостей Прикамья разработано около 400 туров с учетом актуальных тенденций
«Сейчас – самое время для переосмысления и перезагрузки направлений туризма, разработки новых предложений. После того, как будут сняты ограничительные меры, люди, уставшие сидеть по домам, захотят выбраться за пределы своих улиц. В нынешних условиях очень важно, чтобы «цены не кусались», предложения были доступными, а качество услуг – было на уровне. Нужно уделить особое внимание развитию местного туризма. У нас в Пермском крае действительно есть что посмотреть и где отдохнуть. Это и оздоровительные программы, и гастрономический, событийный, активный туризм, и культурно-познавательные маршруты», — пояснил Дмитрий Махонин.
Как рассказала руководитель Агентства по туризму и молодёжной политике Юлия Ветошкина, сегодня для отрасли важным направлением является внедрение инноваций. Электронные путевки, виза, современные сервисы бронирования, продвижение продуктов в интернете, виртуальные экскурсии — все это должно стать неотъемлемой частью сферы туризма в Пермском крае. «Путешествия внутри страны претендуют стать доминирующими, при этом важно адаптировать существующие турпродукты к новой реальности. В ближайшее время совместно с министерством информационного развития и связи Пермского края планируется модернизация основного туристского портала региона. В результате модернизации посетители ресурса смогут не только познакомиться с интерактивными туристскими направлениями региона, но и составить индивидуальный маршрут с учетом выбранной тематики, а также приобрести различные услуги» - рассказала Юлия Ветошкина.
По словам экспертов, акцент в развитии туризма после пандемии будет сделан на следующих направлениях: оздоровление, экология, гастрономия, этнология. Популярны будут активные, культурно-познавательные, детские, семейные путешествия. Основными потребителями услуг региональных турпродуктов станут жители Пермского края и соседних регионов.
На сегодняшний день региональные туроператоры уже начали переформатирование продуктов с учетом современных тенденций. Агентство совместно с туроператорами Прикамья определили основные туристские направления и сформировали культурно-познавательные маршруты. На базе выделенных направлений разработаны почти 400 туров, отличающиеся друг от друга нитками маршрута, объектами показа, экскурсиями, услугами и стоимостью. Среди них новый круизный маршрут «Пермь – Оса – Пермь». После окончания пандемии курорты края будут готовы предложить новые оздоровительные программы для всех категорий граждан.
Совместно с туристическими компаниями разработана комплексная экскурсионно-образовательная программа для школьников «Пермский край — детям», которая включает 44 экскурсионных маршрута. В дальнейшем планируется внедрение разработанных экскурсионных программ в программы учебных заведений Прикамья.
В сфере экологического и активного туризма создается безопасная инфраструктура. Пермским государственным национальным исследовательским университетом была разработана обзорная векторная карта с обозначением потенциально опасных мест на водных маршрутах Пермского края. Карта активно используется МЧС и Краевой службой спасения.
По итогам совещания Дмитрий Махонин поручил Агентству по туризму совместно с туроператорами проработать вопрос развития индустриального туризма в Прикамье, новых круизных направлений до Хохловки и Демидково. Кроме того, глава региона обратил внимание, что правительству необходимо рассмотреть вопрос выдачи сертификатов на санаторно-курортное оздоровление для медперсонала после окончания пандемии.
Напоминаем, в этом году приняты вынужденные меры по недопущению проведения туристических сплавов в период самоизоляции, так как данные мероприятия могут поспособствовать распространению коронавирусной инфекции.
© «Вечерние ведомости»
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