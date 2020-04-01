Приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на карантин

18:39 | 23.04.2020

Решение принято оперштабом по борьбе с коронавирусом в Пермском крае. Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге высокая заболеваемость. «Для обеспечения безопасности жителей Прикамья необходимо ввести дополнительные меры», - подчеркнул он.



Как пояснил руководитель регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев, пассажиропоток на озвученных направлениях составляет 150 человек в сутки. Решением главного санитарного врача жителям и гостям региона, возвращающимся из Москвы, Мособласти и Санкт-Петербурга, будет выдаваться предписание о нахождении на домашнем карантине (или обсервации) в течение 14 дней. Отметим, по данным минздрава, среди заболевших в Прикамье есть жители, которые накануне вернулись именно из этих субъектов страны.



Планируется, что соответствующие изменения в Указ губернатора вступят уже завтра.



Пермякам и гостям региона, приехавшим из данных субъектов, необходимо сообщить о прибытии на горячую линию министерства здравоохранения Пермского края по телефону ‪(342) 258-07-87‬, указав свое место нахождения, даты пребывания в иностранных государствах, городах Москва и Санкт-Петербург, в Московской области, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте пребывания. Данная норма будет закреплена в Указе о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и вступит в силу с момента опубликования документа.



Контроль соблюдения режима изоляции лицами, указанными в настоящем пункте, осуществляется Управлением МВД по Пермскому краю, а также Росгвардией на основании информации, предоставляемой Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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