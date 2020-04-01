Жители Прикамья менее чем за неделю обеспечили потребность региона в донорской крови на 99%

18:09 | 23.04.2020

На сегодня обеспечение пациентов медицинских организаций Пермского края донорской кровью достигает 99% от потребности, сообщила пресс-служба краевой станции переливания крови.



Ранее, с началом профилактических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, поток доноров снизился в три раза. Учреждения службы крови Пермского края столкнулись с острой нехваткой компонентов крови для лечения больных. В связи с этим, решением оперштаба сняты ограничения на перемещение доноров. По поручению главы региона Дмитрия Махонина увеличена денежная компенсация за безвозмездную сдачу крови или ее компонентов.



За первые числа апреля явка доноров на Пермскую станцию переливания крови увеличилась более чем в два раза. К инициативе стать донорами присоединились представители различных видов спорта, игроки профессиональных клубов и тренеры.



«Мы были приятно удивлены молниеносной реакцией пермяков на наши призывы. Несомненно, такой активности способствовала оперативная и своевременная помощь региональной власти. Пермская краевая станция переливания крови и сегодня ощущает неснижаемую активность пермяков и их желание помочь», – рассказали в пресс-службе краевой станции переливания крови.



Специалисты краевой станции напоминают, что необходимо соблюдать требования ограничительных мер в условиях пандемии. Поэтому, с целью защиты жителей Пермского края от риска заражения, прием доноров ведется только по записи.



Применяемые на станции меры по регулированию потока доноров связаны и с тем, что, благодаря активности граждан, менее чем за неделю создан значительный запас крови. Сегодня, в связи с режимом самоизоляции, перенесены плановые операции, поэтому потребность в ней несколько снизилась. При этом после окончания самоизоляции ожидается серьезное увеличение потребности в донорской крови.



«Уважаемые жители Перми и Пермского края! Напоминаем, что на официальном сайте Пермской краевой станции переливания крови https://pkspk.ru/new/ вы можете видеть актуальную информацию о потребности крови – «Донорский светофор». Например, крови IV группы резус положительный на сегодня достаточное количество, запас полон. И мы ограничиваем прием доноров с этой группой. При этом высокой остается потребность во II отрицательной группе. Призываю рационально подходить к проблеме и беречь драгоценный донорский потенциал Пермского края», – обратилась к жителям Прикамья главный врач краевой станции Оксана Самовольникова.

© «Вечерние ведомости»