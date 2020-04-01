В Прикамье производят 300 тысяч погонных метров ткани для эпидкостюмов в неделю

17:32 | 23.04.2020

Крупнейший российский производитель одежды «Bosco» запустил линию производства многоразовых защитных комбинезонов из ткани ГК «Чайковский текстиль». В короткие сроки компанией было предложено универсальное решение, сочетающее в себе возможность многоразового использования, гарантии защиты и удобство в эксплуатации. И важнейший параметр – возможность выпуска ткани в оперативном режиме в больших объемах.



С начала апреля «Чайковский текстиль» уже осуществил поставки более 70 тысяч метров специальных тканей для медицинской одежды и многоразовых масок – это порядка 20 тысяч костюмов и халатов врачей, около 100 тысяч масок. В швейном производстве отшито порядка 38 тысяч масок, которые выданы сотрудникам комбината и бесплатно - на нужды города Чайковский.



«В настоящий момент компания вышла на мощность выпуска тканей для защитных костюмов врачей 300 тысяч погонных метров в неделю», - отметил на старте запуска производства комплектов в компании «Bosco» президент ГК «Чайковский текстиль» Евгений Титов.



«Данные эпидемиологические костюмы себя очень хорошо зарекомендовали, позволяют обеспечить безопасность медработников, которые непосредственно контактируют с заболевшими. Производство подобной ткани – это серьезный прорыв в области обеспечения эффективной многоразовой защиты для людей, подверженных определенным рискам, в первую очередь для врачей», - рассказала замминистра промышленности Пермского края Елена Дегтярева.



Еще одно предприятие – «Чусовская швейная фабрика» - отшило и поставило для нужд Росгвардии пробную партию из 20 защитных костюмов. По словам генерального директора фабрики Алевтины Вяловой, сейчас готовится поставка гигиенических масок для благотворительного фонда «Берегиня», занимающегося попечительством детей, больных онкологическими заболеваниями.



Отметим, в Пермском крае ежедневно производится более 80 тысяч гигиенических масок в день. Не менее 300 тысяч медицинских масок планирует производить АО «Сорбент», расширяет свою линейку РОСОМЗ, и помимо защитных очков делает еще и специальные щитки для медиков, сейчас выходит на мощность в 200 тысяч щитков в месяц.



Помимо этого, химические предприятия Прикамья производят дезинфицирующие средства, средства для уборки помещений, белизну и спиртовые салфетки, всего порядка 81 тонну продукции в сутки. Например, «Камская Химическая Компания» полностью перешла на обеспечение потребности жителей региона, при том, что раньше вела продажи преимущественно за пределами Пермского края, и уже поставила для предприятий региона 10 тысяч литров антисептика.



Кроме того, несколько региональных предприятий получили льготные займы на более чем 1 млрд рублей для реализации проектов, направленных на производство СИЗ и продукции для профилактики, а также лечения эпидемических заболеваний.

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