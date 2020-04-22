В Перми пройдет первая легкоатлетическая онлайн-эстафета «Мир! Бег! Май!»

13:48 | 23.04.2020

В эстафете смогут принять участие корпоративные, дружеские и школьные команды.



Организаторы - команда Первое пермское беговое - предлагает преодолеть дистанции от 5 километров до «безлимитной» командам от трех человек. Этапы, время преодоления и количество человек в команде не ограничивается, существует требование только о совершении эстафеты командой в течение 24 часов с момента старта первого участника. Далее капитан команды собирает со всех участников треки, фотографии, скрины беговых приложений о длине дистанции и направляет организаторам.



Каждый финишер получит сертификат об участии и /или медаль, а команды-победители в номинациях «Самая спортивная», «Самая выносливая» и «Самая креативная» будут награждены памятными кубками.



«Ввиду действующих ограничений, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий в оффлайне, но и большого отклика, который мы получили на «Нулевой забег», мы решили, что традиционно спортивные майские праздники нужно оставить таковыми, но изменить формат. Так родилась идея провести привычную эстафету в онлайне, дать возможность людям пробежать где и когда удобно индивидуально, но почувствовать себя частью команды», - отмечает Александра Гуляева, координатор Первого пермского бегового движения.



В рамках эстафеты отдельно организован зачет в «Классной эстафете», к участию в которой приглашаются школьники и группы дошкольных коллективов. Каждый маленький спортсмен получит медаль, а команда-победитель в номинациях «Самый спортивный/выносливый/креативный класс» кубок победителя.



Регистрация на эстафету «Мир!Бег!Май!» уже доступна на сайте https://permrun.ru/эстафета/.

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