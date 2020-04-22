Пермь: новости дня
13:10 | 23.04.2020
Предприятия коммунальной сферы Прикамья получат поддержку региональных властей
«Наша общая задача – обеспечить нормальное функционирование отрасли ЖКХ. Если для этого необходима помощь региональных властей, давайте совместно проработаем варианты. Мы готовы подставить плечо, чтобы обеспечить жителей бесперебойной подачей коммунальных ресурсов и своевременно подготовиться к отопительному сезону 2020/21», – сообщил Дмитрий Махонин.
По итогам совещания глава Прикамья дал поручение краевому министерству ЖКХ и благоустройства проработать вопрос создания резервного фонда по подготовке к осенне-зимнему периоду. Кроме того, главы муниципалитетов должны усилить контроль работы муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения.
Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос снижения платежей по предприятиям коммунальной отрасли. По оценкам ресурсоснабжающих организаций, собираемость платежей в 2020 году может составить 50-60%. В качестве мер поддержки глава Прикамья предложил обеспечить авансовую оплату коммунальных ресурсов со стороны муниципальных организаций, а также проработать перенос срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и вопрос пониженных ставок по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. По данным краевого минэкономразвития, сейчас в регионе порядка 150 организаций сферы ЖКХ являются плательщиками налога на имущество организаций, еще 111 предприятий применяют упрощенную систему налогообложения.
При этом Дмитрий Махонин отметил, что предложения региональных властей по поддержке ресурсоснабжающих организаций будут направлены на федеральный уровень. Так, например, ряд предложений были озвучены на совещании с министром энергетики РФ Александром Новаком и получили одобрение с его стороны.
Напомним, 6 апреля Правительство РФ запретило предприятиям коммунальной сферы, региональным операторам капитального ремонта, управляющим кампаниям и ТСЖ начислять пени и ограничивать поставку коммунальных услуг жителям до конца 2020 года. При этом полной отмены коммунальных платежей не предусмотрено. В минЖКХ отмечают, что платежи потребителей коммунальных услуг – важный и зачастую единственный источник содержания и ремонта коммунальной инфраструктуры. Своевременные платежи – залог предоставления качественной услуги потребителям.
© «Вечерние ведомости»
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