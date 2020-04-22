Пермь: новости дня
12:18 | 23.04.2020
Более 30 тысяч дошколят в Пермском крае уже получили продуктовые наборы
Глава региона Дмитрий Махонин на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение о поддержке самой уязвимой категории жителей – малоимущих семей с детьми. Это более 50 тысяч детей. В срочном порядке были выделены средства из резервного фонда Пермского края и разработан порядок выдачи.
Муниципалитеты, в свою очередь, должны обеспечить продуктовыми наборами льготные категории, принятые на их уровне. Это могут быть дети-инвалиды, дети с ОВЗ и туберкулезной интоксикацией, дети, находящиеся в социально-опасном положении и в группе риска, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и др. Уточнить, каким льготным категориям положен сухой паек конкретно в вашем муниципалитете, можно в управлении образования района.
Одной из первых получивших поддержку стала семья Аликиных с четырьмя детьми. На днях они получили сразу 2 набора: младшие Маша и Оля посещали детский сад, сейчас сидят дома. Их мама Евгения Аликина отмечает, что данная мера поддержки необходима и своевременна. «Я считаю, это очень большая помощь, тем более, сейчас самоизоляция, люди некоторые не работают, – рассказывает Евгения. – Продукты очень сильно подорожали, и, мне кажется, это очень большая помощь для семьи, особенно многодетной малоимущей».
Для поддержки семей сформирован стандартный типовой набор. В него входят: консервы из тушеной говядины, консервы из горбуши, сосиски, круглозерный рис, гречневая крупа, макароны, пшеничная мука, сахар, растительное и сливочное масло, чай черный, сгущенное молоко, сок, печенье (пряники или сушки). В некоторых случаях возможна замена сосисок на мясные консервы.
Как поясняет министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, часть наборов начали выдавать уже с прошлой пятницы и продолжили в субботу. «Некоторые муниципалитеты смогли достаточно быстро отработать механизм выдачи, и у многих семей, особенно проживающих на селе, продуктовые наборы появились уже к Пасхе. В целом хочется отметить, что все районы работают слаженно, стараются делать всё возможное, чтобы продукты как можно скорее оказались у нуждающихся».
Чаще всего продукты выдаются родителям непосредственно в детских садах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В каждом муниципалитете есть график выдачи наборов, сформированы списки родителей – таким образом, каждый получатель приходит к определенному времени. Если родитель по каким-либо причинам не может забрать набор в отведенное ему время, то организуется доставка по месту проживания, либо набор хранится в детском саду до тех пор, пока такая возможность у родителей появится.
Напомним, с 28 марта в Пермском крае приостановлен образовательный процесс во всех учреждениях независимо от формы собственности. Продуктовые наборы начали выдавать семьям по всему краю с 30 марта. По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина выдача наборов будет продлена до окончания режима полной изоляции.
© «Вечерние ведомости»
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