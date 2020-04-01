Пермский край одним из первых регионов страны запустит туристический проект для людей старшего поколения

18:01 | 22.04.2020

Пермский край стал участником федерального туристического проекта «Прошагай город. Укрепляй здоровье». Об этом на заседании правительства рассказала руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина. Планируется, что маршруты будут представлены жителям Прикамья уже в этом году. В зависимости от эпидемиологической ситуации сроки могут быть скорректированы.



Интерес к участию в проекте уже проявили 14 территорий региона.



«В рамках проекта «Прошагай город. Укрепляй здоровье» будет разработана система пеших туристических маршрутов, созданных с учетом особенностей старшего возраста. Причем люди старшего поколения примут участие в разработке этих маршрутов и пройдут обучение, чтобы проводить экскурсии для своих сверстников», — пояснила Юлия Ветошкина.



Для участников проекта будет создан сайт и web-приложение с базой готовых туристских маршрутов по городам края, на которых будут размещены геолокация, информация о достопримечательностях, интерактивные задания. В приложении будет предусмотрена возможность как командного, так и индивидуального участия.



Проект «Прошагай город. Укрепляй здоровье» поможет достижению целей нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, по развитию активного долголетия жителей.

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