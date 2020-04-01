Федерация направит еще более 500 млн рублей на оборудование для лечения коронавируса в Прикамье

17:53 | 22.04.2020

На очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае стало известно, что из федерального бюджета будет направлено дополнительно 525 млн руб. Эти средства пойдут на оснащение и перепрофилирование коек для потенциальных больных коронавирусом: подведение систем кислородоснабжения и подключение аппаратов ИВЛ. Ранее Пермский край получил от федеральных властей более 1 млрд руб., которые были направлены на оснащение мест в больницах и дополнительные выплаты медперсоналу.



Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что сейчас необходимо сформировать закупку оборудования и средств индивидуальной защиты на май. «Нужно сформировать запасы средств индивидуальной защиты, это важно с точки зрения нормального функционирования медучреждений», – обозначил он.



По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, к 28 апреля по стандартам Минздрава РФ в Прикамье организуется 1827 коек для больных коронавирусом. Они будут оборудованы аппаратами ИВЛ и системами кислородоснабжения.



«На сегодня в крае оборудовано 1279 коек: 883 койки с ИВЛ и еще 396 – с кислородом. Уже заключены контракты на поставку еще 150 аппаратов ИВЛ, еще 110 поставит федерация в рамках централизованной поставки, еще 100 планируется мобилизовать из государственных, федеральных и частных учреждений здравоохранения. Дополнительно нам необходимо закупить 120-130 аппаратов, проводим активную работу по закупу, – подчеркнула министр. – Дополнительно закупаем для медучреждений увлажнители, аспираторы и другое оборудование».



Кроме того, на этой неделе представители госкорпорации «Ростех» приступят к специализированному аудиту и, при необходимости, последующей модернизации систем кислородоснабжения коечного фонда в медучреждениях Прикамья. Корпорация готова в сжатые сроки поставить в регион дефицитную запорную арматуру для обеспечения функционирования системы. Проведут аудит представители «Ростеха» за собственный счет.



Напомним, на территории Перми и Пермского края есть 3 федеральных учреждения, которые могут при необходимости принять заболевших. Потенциально пациенты могут быть размещены в клинике медуниверситета, Федеральном сердечно-сосудистом центре и Пермском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России (МСЧ № 133 и 140). Также места организованы в крупных городах Прикамья: Оса, Чайковский, Октябрьский, Березники и Кудымкар. Дополнительно предусмотрен специализированный роддом в Краснокамске, он готов принимать беременных женщин с коронавирусом.

© «Вечерние ведомости»