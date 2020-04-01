Энергетики «Т Плюс» в Прикамье продолжают эффективно работать в условиях противоэпидемиологических мер

16:28 | 22.04.2020

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» продолжают обеспечивать надежное теплоснабжение жителей Перми и других городов присутствия энергокомпании в режиме повышенной готовности. Обеспечение теплом потребителей ведется в штатном режиме, все параметры давления и нагрева теплоносителя выдерживаются согласно диспетчерскому графику.



Ежедневно на смену заступает оперативный персонал всех теплоисточников городов, который обеспечен всеми необходимыми средствами защиты от вирусных инфекций. В круглосуточном режиме ведется контроль за работой основного оборудования станций.



«Мы понимаем, что сейчас большинство жителей вынуждены работать из дома, соблюдая самоизоляцию, и держим на усиленном контроле теплоснабжение клиентов, - отмечает Юрий Багаев, главный инженер Пермского филиала «Т Плюс». – Компания создает безопасные условия труда для всех, кто заступает на смену. Персонал обеспечен масками и дезинфицирующими средствами. На станциях организовано измерение температуры сотрудников, проводится антисептическая обработка цехов и производственных помещений».



Также организована работа теплосетевых подразделений ООО «Пермская сетевая компания» во всех районах Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском. Тепло по сетям, за которые отвечают энергетики «Т Плюс» и «ПСК», поступает в 320 больниц и поликлиник, а также 7260 жилых многоквартирных домов Пермского края.

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