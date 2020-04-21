Прокуратуры районов проведут «горячую линию» по вопросам соблюдения прав ветеранов Великой Отечественной войны

12:18 | 22.04.2020

В городской и районных прокуратурах 23 апреля с 11:00 до 12:00 пройдет «горячая» телефонная линия по вопросам соблюдения прав ветеранов Великой Отечественной войны.



Пермяки могут обратиться по вопросам получения ветеранами Великой Отечественной войны гарантий на материальное обеспечение, мер социальной поддержки, оказания своевременной медицинской помощи и лекарственного обеспечения, а также по вопросам реализации жилищных прав лиц данной категории.



Прием звонков будет осуществляться:



- в прокуратуре города Перми по телефону: 217-51-29;



- в прокуратуре Ленинского района по телефону: 212-57-62;



- в прокуратуре Мотовилихинского района по телефону: 267-67-21;



- в прокуратуре Дзержинского района по телефону: 246-61-59;



- в прокуратуре Свердловского района по телефону: 241-29-74;



- в прокуратуре Индустриального района по телефону: 228-06-88;



- в прокуратуре Кировского района по телефону: 283-80-35;



- в прокуратуре Орджоникидзевского района по телефону: 275-10-17.

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