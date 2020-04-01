С начала года в Перми 220 молодых семей улучшили жилищные условия

16:19 | 21.04.2020

В связи с введением режима полной самоизоляции консультации граждан по вопросам обеспечения жильем молодых семей ведутся по телефону. Однако получить свои жилищные сертификаты в этом году смогут все участники программы.



Несмотря на введение режима полной самоизоляции, все городские службы продолжают свою работу. Так, управление жилищных отношений администрации города выдало уже 220 сертификатов на компенсацию стоимости жилья молодым семьям в этом году. Из них – 150 свидетельств на возмещение 35% от расчетной стоимости жилья, 70 – на возмещение 10% от расчетной стоимости жилья.



Для безопасности получателей сертификатов принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Теперь получить консультацию по данному вопросу можно по телефону: 8-909-107-81-64, при необходимости прием граждан ведется, но только по предварительной записи. Специалисты управления ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания, на входе в здание управления по адресу: улица Ленина, 34 установлен дозатор с антисептическими средствами. Стоит отметить, что сложная эпидемиологическая ситуация повлияла на темпы выдачи свидетельств, однако все семьи из списка 2020 года получат свои жилищные сертификаты.



Напомним, в 2020 году администрация Перми синхронно с краевыми властями увеличила финансирование программы в 2 раза. Всего на предоставление социальной выплаты в размере 30-35% из федерального, краевого и городского бюджетов выделено более 215 млн рублей, а на предоставление социальной выплаты в размере 10% из краевого бюджета – более 95 млн. Таким образом, получить компенсации смогут 519 молодых семей, а это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.



Сегодня в Перми существует две программы по поддержке молодых семей: государственная программа «Семья и дети Пермского края», предполагающая получение участниками 10% компенсации, и федеральная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы. По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30 до 35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств.



В 2020 году запланировано выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере 30-35% от средней стоимости жилья 168 молодым семьям, а в размере 10% – 354 семьям.

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