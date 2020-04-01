В Прикамье стартовала викторина «Пермский край во время Великой Отечественной войны»

16:10 | 21.04.2020

В преддверии 75-летия Победы Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю выступил инициатором проведения викторины «Пермский край во время Великой Отечественной войны». Идею поддержал отдел информации и общественных связей регионального МВД. Общественники разработали тест и разместили его на официальном сайте ГУ МВД России по Пермскому краю (https://59.мвд.рф).

Любой гражданин в период с 20 апреля по 5 мая 2020 года может показать свои знания об истории родного края. Для этого ему необходимо пройти по ссылке, скачать документ «Викторина», заполнить его и отправить на e-mail 59sovet@mail.ru.

По итогам викторины организаторами будет определен победитель, вручён диплом и памятный подарок.

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