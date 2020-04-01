В центре Перми начался ремонт трех улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

13:31 | 21.04.2020

В Ленинском районе подрядчик вышел на ремонт сразу трех улиц в рамках национального проекта. Здесь обновят проезжую часть и тротуары, нанесут дорожную разметку.



Напомним, в Перми в начале апреля были развернуты работы на ряде объектов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из федерального и краевого бюджетов Перми выделено 600,9 млн рублей. Самые крупные объекты – это улица Подлесная практически на всем протяжении, улица КИМ, улица Калинина в Кировском районе. Ремонт подразумевает комплексный подход.



Как сообщили в администрации Ленинского района, на улице Монастырской на участке от улицы Попова до улицы Крисанова обновят асфальт и отремонтируют тротуар. В планах также – засыпка растительного грунта, посев газона, установка урн для сбора мусора, замена люков на проезжей части, монтаж и ремонт ограждений, нанесение дорожной разметки на обновленной проезжей части. На улице Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Попова будут отремонтированы заезды, парковки, проезжая часть. На улице Окулова на участке от улицы Попова до улицы Крисанова отремонтируют проезжую часть, тротуар, предусмотрены работы по установке бортового камня.



Кроме того, в рамках проекта администрации Перми «Малые дела» начались работы по ремонту улицы Пермской на участке от улицы 25 Октября до улицы Сибирской. Здесь обновят асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуаре, установят ограждения, светильники, урны для сбора мусора, нанесут разметку на проезжую часть.



Срок окончания всех работ – октябрь 2020 года. В контракте прописано, что в случае обнаружения дефектов и недостатков в рамках гарантийного срока подрядчик за свой счет устраняет их в сроки, установленные заказчиком.



Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.



Один из объектов будет отремонтирован к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – это улица, названная в честь Героя Советского Союза Николая Краснова, ремонт будет выполняться в рамках федерального проекта «Улица Победы».



Продолжится и реализация проекта «Малые дела», на эти цели в городском бюджете предусмотрено 333,5 млн рублей. В этом году серьезное комплексное обновление коснется 11 объектов. Например, будут отремонтированы такие важные для районов участки, как улица Хабаровская от дома №44 до улицы Кочегаров, дорога на Заозерье, улица Островского в Новых Лядах, улица Черняховского от улицы Ракитной до улицы Уссурийской и ряд других.

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