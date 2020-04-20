Краевые власти поспособствовали возвращению на Родину пермских туристов из Вьетнама

12:17 | 21.04.2020

20 апреля 6 жителей Пермского края, которые не могли вернуться из Вьетнама, прилетели в Россию.



Глава региона Дмитрий Махонин обратился с соответствующими письмами к вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голиковой и федеральному министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Наши земляки прилетели рейсом Камрань - Новосибирск, поскольку в ближайшее время других авиарейсов из Вьетнама в Россию не будет. Сейчас пермяки находятся на 14-дневном карантине, после чего они смогут вернуться в Пермь. Руководство региона держит ситуацию на контроле.



Ранее краевые власти помогли вернуться в Россию из Таиланда группе из 26 жителей Прикамья. Они еще находятся на обсервации в Казани.

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