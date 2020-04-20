Энергетики «Т Плюс» повысят уровень готовности пермской медицины к борьбе с коронавирусом

12:06 | 21.04.2020

«Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») подключит к горячему водоснабжению дополнительный больничный корпус на территории МСЧС №9 в Индустриальном районе Перми. Мероприятия необходимы для полноценной работы учреждения на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.



По согласованию с администрацией города и руководством лечебного учреждения, подключение 3-этажного корпуса пройдет в дневные часы с минимальным дискомфортом для пациентов. Работы будут выполнены в два этапа: в утренние часы, с 10-00 до 14-00, будет осуществлена установка задвижек, далее с 14-00 до 18-00 пройдет подключение участка 50 метров нового теплопровода ГВС.



На время ремонта горячая вода в терапевтический корпус медсанчасти и несколько больничных отделений будет подаваться со сниженными параметрами.



Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временный дискомфорт и напоминает, что по вопросам теплоснабжения граждане могут обращаться на горячую линию в сall-центр «Пермской сетевой компании» по тел. (342) 243-72-99.

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