«Уралкалий» внедряет мобильный осмотр для контроля за технологическим оборудованием

18:51 | 20.04.2020

ПАО «Уралкалий» внедряет в промышленную эксплуатацию цифровую систему учета замечаний и дефектов на основе мобильных осмотров. Опытная эксплуатация была проведена на обогатительной фабрике Березники-4. Сейчас осуществляется внедрение системы на всех фабриках компании. Завершение проекта запланировано на 2021 год.

В результате реализации проекта технологический персонал обогатительных фабрик выполняет ежесменный контроль технического состояния оборудования с применением смартфонов и переносных виброметров с функцией измерения температуры. Данные о вибрации и температуре узлов оборудования поступают на смартфоны специалистов посредством технологии Bluetooth. Производственное оборудование оснащено электронными NFC (Near Field Communication) метками, а результаты осмотров передаются со смартфонов в базу данных через Wi-Fi. Дальнейший анализ информации о параметрах вибрации и температуре узлов производственного оборудования производится в программе SafePlant, а на базе корпоративной информационной системы разработан специальный модуль, где фиксируются дефекты и назначаются ремонтные заказы в соответствии с выявленными замечаниями.

Используемое специализированное мобильное приложение для регистрации замечаний является собственной разработкой ПАО «Уралкалий» и входит в состав внедряемой в компании системы управления надежностью оборудования. Система позволила сконцентрировать в одной базе данных информацию о техническом состоянии оборудования, контролировать частоту и качество проводимых осмотров, повысить полноту данных о состоянии оборудования и скорость реакции на выявленные неисправности.

Дмитрий Иванов, заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами ПАО «Уралкалий», отметил:

- Внедрение системы учета замечаний и дефектов с мобильными осмотрами является важной составляющей в управлении надежностью производственных активов компании. Данная система позволила вывести на качественно новый уровень процесс ежесменного контроля технического состояния и диагностики оборудования, что повышает эффективность управления техническим обслуживанием и ремонтом.

Благодаря внедрению этой системы происходит снижение количества внеплановых технических простоев оборудования. Так, за 2019 год только на фабрике Березники-4 потери продукции от внеплановых технических простоев оборудования сократились к уровню 2018 года на 46%.

Добавим, что в ходе реализации проекта мобильных осмотров технологический персонал трех сильвинитовых обогатительных фабрик и карналлитовой обогатительной фабрики «Уралкалия» ежесменно использует 78 смартфонов для контроля состояния оборудования, 64 виброметра для измерения вибрации и температуры, а также 18 пирометров для бесконтактного измерения температуры. На фабриках компании функционирует 56 точек доступа к сети Wi-Fi, установлено порядка 3180 NFC-меток. Всего в систему мобильных осмотров включено 2174 технологических позиции. Всё это позволяет сотрудникам в режиме реального времени осуществлять сбор и передачу информации о техническом состоянии оборудования.

ФОТО: www.uralkali.com

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