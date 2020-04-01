Энергетики «Пермской сетевой компании» дополнительно проверили состояние сетей и теплосетевых объектов

15:09 | 20.04.2020

В период действия противоэпидемиологических мер специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») увеличили число обходов тепловых сетей. Ежедневно в Перми задействованы 220 обходчиков теплосетей и 17 ремонтно-восстановительных бригад. В их задачи входит своевременное выявление и устранение повреждений на теплопроводах для надежного обеспечения теплоснабжения горожан в период самоизоляции.



Для надежной подачи отопления и горячей воды в дома жителей проведена проверка центральных тепловых пунктов. Проверена работоспособность нагревательного и насосного оборудования, а также участки теплосетей до зданий. Всего в Перми дополнительно подтверждена надежность 320 ЦТП.



Оперативный персонал теплосетевой компании обеспечивается индивидуальными средствами защиты, антисептическими растворами и проходит дополнительный инструктаж. Специальная техника дезинфицируется ежедневно для обеспечения безопасности сотрудников.



На время действия режима самоизоляции наиболее важной задачей является бесперебойное теплоснабжение поликлиник и стационаров. Для теплосетей, от которых запитан жилой фонд, выполняются только неотложные ремонтные работы, преимущественно без ограничений подачи тепла. В случае необходимости неотложных отключений все работы проводятся в максимально сжатые сроки.

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