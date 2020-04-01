Пермь: новости дня
14:28 | 20.04.2020
«Горьковка» открыла виртуальную выставку изданий военных лет
Сотрудники отдела редких книг сделали музыкальный видеоролик, куда кроме снимков книг из фондов библиотеки вошли архивные фото и видеоматериалы времен Великой Отечественной. Издания, представленные на выставке, отпечатаны в суровое военное время в Пермском (Молотовском) издательстве, в учреждениях Молотова и Госторгиздате. Для звукового оформления ролика использованы звукозаписи, хранящиеся в музыкальном отделе краевой библиотеки. Все они тоже записаны во время войны.
«Во время Великой Отечественной войны из-за притока квалифицированных кадров активизировалась деятельность издательств Казани, Перми (Молотова), Екатеринбурга (Свердловска). Среди множества книг издания 1941–1945 годов узнаются сразу. Отпечатанные на бумаге низкого качества, в серых обложках, с небольшим количеством иллюстраций, они стали свидетелями военного времени», - рассказывает завотделом редких книг «Горьковки» Марина Шпакова.
В областях, подвергшихся оккупации, было уничтожено более сорока тысяч общественных библиотек, эвакуирована значительная часть центральных издательств и полиграфических предприятий. В конце 1941 года в Молотовскую (Пермскую) область эвакуировались несколько десятков известных поэтов и прозаиков: В. Каверин, В. Бианки, Е. Полонская, Ю. Тынянов и другие. В нашем городе были изданы произведения М. Слонимского, И. Соколова-Микитова, В. Пановой, О. Брика и других.
В годы войны изменилась тематика и внешний вид выпускаемых книг. Повысился интерес к военной истории России: в 1942 году начала издаваться популярная серия брошюр, посвященных великим русским полководцам. Печаталась литература о борьбе со шпионажем и диверсиями. Выпускались пособия по использованию оружия, распознаванию вражеской техники, маскировке, тактике ведения боя. Получил распространение жанр злободневного художественного очерка.
«Горьковка» приглашает посмотреть полный список книг военных лет на своем сайте https://www.gorkilib.ru/events/vystavka-dni-slavy-dni-pobedy-, видеоролик-выставку о военных изданиях смотрите на YouTube-канале https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-ElHnKRn1ek&feature=emb_logo.
Прочитать оцифрованные варианты книг можно в Пермской электронной библиотеке https://e.gorkilib.ru/.
© «Вечерние ведомости»
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