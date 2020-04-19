Среди новых заболевших в Прикамье двое вернулись из Москвы

12:50 | 20.04.2020

В Пермском крае выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 215, 182 – на лечении, выздоровели 30 человек, трое умерли. Еще 1650 – «на карантине».



По информации минздрава, из 17 человек - 12 мужчин, 4 женщины и один ребенок. Два человека прибыли из Москвы, один из Таджикистана, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (11 человек), 5 человек в возрасте 45-65.



Ранее главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников пояснял, что прирост новых заболевших 20-30 человек в сутки свойственен любой пандемии, особенно той, которая передается воздушно-капельным путем. По прогнозам аналитиков, рост продлится до мая. Потом наступит так называемое плато - когда количество заболевающих и выздоравливающих будет одинаковым.

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