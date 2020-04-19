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12:44 | 20.04.2020

Власти Прикамья направят на поддержку аграриев почти миллиард рублей

Сельхозпроизводители усиливают профилактические мероприятия по противодействию коронавирусу.

В режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание главы региона Дмитрия Махонина с сельхозпроизводителями. Глава региона обсудил с аграриями особенности работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и подготовку к весенне-полевым работам.

В этом году из-за ранней весны приступить массово к посевным работам планируется 20 апреля при условии теплой сухой погоды. В трех районах (Кунгурском, Нытвенском и Чайковском) сельхозпроизводители уже приступили к весенне-полевым работам.

По данным краевого минсельхоза, на сегодня состояние озимых культур оценивается как хорошее. В настоящее время заканчивается подготовка семян к севу. Готовность сельхозтехники к посевной осталась на уровне прошлого года и составляет 87,9%. Отмечается, что к старту работ готовность техники составит 100%. Сельхозпроизводители активно приобретают топливо. На проведение весенне-полевых работ нынче потребуется 20 600 тонн дизельного топлива и 5100 тонн бензина.

На цели поддержания аграриев в апреле-мае из бюджета будет выделено 965 млн руб. Более того, сельхозпроизводителям улучшены предложения по лизингу – теперь субсидируется техника иностранного производства, не имеющая российских аналогов. Также будет предложено 500 единиц техники по «антикризисному» плану АО «Росагролизинг».

Все потребности сельхозпредприятий в льготном кредитовании по ставкам до 5% будут удовлетворены.

Глава минсельхозпрода Оксана Бреднева отметила ряд нововведений этого года. Так, появилась возможность получить субсидии на инвестпроекты из краевого бюджета еще до федерального отбора, с возможностью проведения негосударственной экспертизы. Сняты ограничения по введению земель в сельхозоборот в части правообладания участком (ранее было не более 5 лет). Кроме того, можно будет вернуть часть затрат на приобретение гербицидов.

В апреле принято постановление правительства Пермского края по предоставлению сельхозпроизводителям допсубсидий по ставке 430 руб./га на зерновые и зернобобовые культуры. В текущем году уже выделено 100 млн руб. на обновление парка сельхозтехники и оборудования.

Отдельно участники совещания обсудили профилактику заболевания коронавирусной инфекцией. Здесь, как отметил Дмитрий Махонин, усилия должны быть направлены на перераспределение трудовых ресурсов предприятий для обеспечения стабильной деятельности при любом развитии ситуации. Для этого, по словам представителей агропредприятий, ими предпринят ряд мер: минимизировано количество сотрудников в смене с выделением нескольких вариантов графиков работы на случай введения «режима карантина», подготовлены дополнительные посменные работники, идет обеспечение средствами индивидуальной защиты. Кроме того, осуществляется регулярная санобработка и дезинфекция производственных помещений. Также прорабатывается вопрос создания отрядов волонтеров и привлечения ведомственных организаций.

По словам генерального директора ООО «Агрофирма «Труд» Владимира Юшкова, на производстве соблюдаются все необходимые меры безопасности людей. Это помогает сохранить рабочий темп – компания ежедневно производит более 50 тонн молока, более 40 видов молочной и более 70 видов мясной продукции. В настоящее время предприятие приступило к полевым работам – уже засеяно более 200 га зерновыми, на 1500 га произведена подкормка многолетних трав.

В ходе встречи глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил минтрансу и минсельхозпроду проработать упрощение процедуры получения разрешения на перевозку крупногабаритной сельхозтехники по федеральным и региональным дорогам в период полевых работ.

Генеральный директор ООО «Суксунское» Сергей Пестриков рассказал об организации доставки продукции на дом покупателям и обратился с вопросом об организации помощи волонтеров в доставке сельхозпродукции.

Глава региона дал поручение минсельхозпроду рассмотреть возможность обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости населения, находящегося на обсервации и карантине, ориентируясь преимущественно на местного производителя.

© «Вечерние ведомости»

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