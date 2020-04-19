В выходные сотрудники полиции выдали жителям Прикамья около 15 тысяч масок

12:33 | 20.04.2020

В выходные дни при несении службы в общественных местах сотрудники полиции проводили с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции и выдавали защитные маски. Средства индивидуальной защиты были переданы стражам порядка по решению главы региона Дмитрия Махонина из краевого фонда по борьбе с коронавирусом.



Полицейские проводили с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Жителям Прикамья разъясняли, что каждый человек, покидающий без необходимости место самоизоляции, является потенциальной угрозой для своей семьи и окружающих его людей.



За 2 дня на территории региона полицейскими было выдано порядка 15 000 масок. По мере поступления масок эта работа будет продолжаться.



Акция стала возможной благодаря пермским организациям и предпринимателям Прикамья («Пермьодежда», «Сорбент», Евгений Фридман), которые передали Пермскому краевому фонду по борьбе с коронавирусом более 50 тысяч масок. Большая часть из них направлена общественным, волонтерским и ведомственным организациям.



Благотворительная акция, направленная на борьбу с коронавирусом в Прикамье, собрала уже 138 млн рублей, а также оборудование и средства индивидуальной защиты. На 105 млн уже заключили контракты на покупку средств защиты (маски, костюмы, средства в боксы и т.д.) и различного оборудования для улучшения бытовых условия медиков, борющихся с коронавирусом.



В медучреждения Прикамья, где лечат COVID-19, поступит более 1 млн масок, а также заключен контракт с АО «Сорбент» на поставку 15 тыс. спецкостюмов UNIX ProKem, костюмы также поставят еще ряд пермских и федеральных предприятий. Маски начнут поступать в медучреждения на следующей неделе, а спецкостюмы – до конца месяца.



Напомним, благотворительная акция по борьбе с коронавирусом стартовала 26 марта по поручению главы региона Дмитрия Махонина. Перечислить деньги в фонд может любой желающий, в назначении платежа необходимо указать: «благотворительная акция по сбору средств по борьбе с коронавирусом».



Со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

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