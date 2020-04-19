На самых востребованных маршрутах Перми увеличат количество транспортных средств

11:56 | 20.04.2020

В соответствии с указаниями главы Пермского края Дмитрия Махонина и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с 20 апреля будет увеличено количество транспортных средств на ряде автобусных и трамвайных маршрутов.



В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что на маршруте №77 «микрорайон Левшино – микрорайон Ераничи» будет добавлено 5 автобусов. На маршрутах №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» и №15 «Южная - Центральный рынок» число автобусов увеличится на 3.



На маршрутах №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» и №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» добавят по 2 автобуса. На маршрутах №27 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный», №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева», №20 «микрорайон Новый Крым – Центральный рынок» и №80 «ДДК им. Кирова – микрорайон Ераничи» выйдет по 1 автобусу дополнительно. На трамвайном маршруте №11 «станция Осенцы – микрорайон Висим» будет добавлено 2 вагона.



Маршруты были определены на основании данных о количестве пассажиров, полученных из Единой краевой системы учета пассажиропотока.

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