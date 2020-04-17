Благодаря нацпроекту к осени этого года в 20 населенных пунктах Прикамья появятся новые ФАПы и СВА

04:16 | 19.04.2020

Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявлены аукционы на поставку модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Общая начальная цена контрактов составляет 120 млн рублей. ФАПы и амбулатории устанавливаются в рамках нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.



Всего планируется поставить 10 фельдшерско-акушерских пунктов площадью не менее 76 квадратных метров и 10 врачебных амбулаторий площадью не менее 121 квадратного метра каждый. Все они будут построены взамен ветхих. Срок поставки и установки – 90 дней с даты заключения контракта. Итоги аукционов будут подведены 18 мая 2020 года. Планируется, что уже к осени жители 20 населенных пунктов Прикамья будут получать медицинские услуги в новых, комфортных помещениях.



Модульная конструкция ФАПа ориентирована на обслуживание до 800 человек в год, врачебная амбулатория сможет принять порядка 2000 человек в год.



В соответствии с техническими заданиями ФАПы должны быть оборудованы кабинетом приема с гинекологическим креслом, процедурным кабинетом, а также помещением для временного пребывания больных до госпитализации. Врачебные амбулатории в зависимости от размера должны вмещать в себя кабинеты педиатра, терапевта, стоматолога, гинеколога, кабинет профилактики, процедурный и физкабинет, а также прививочный кабинет и дневной стационар. В модульных конструкциях должны быть проведены инженерные сети – отопление, водоснабжение и водоотведение, организовано электроснабжение и доступ в Интернет. Входные группы каждой конструкции должны быть оборудованы средствами доступа для маломобильных групп населения.



ФАПы расположатся в деревне Ковалево (Суксунский район), селе Сая (Березовский район), деревнях Харичи и Антонята (Карагайский район), селах Тюинск и Леун (Октябрьский район), деревне Семеново (Очерский район), поселке Керос (Гайнский район), деревне Антипина и поселке Мутиха (Красновишерский район).



Врачебные амбулатории будут организованы в деревне Горшки (Пермский район), селе Брехово (Суксунский район), поселке Северный Коммунар (Сивинский район), селе Верх-Язьва (Красновишерский район), поселках Рябинино и Керчевский (Чердынский район), селе Дуброво (Оханский район), селе Мокино (Нытвенский район). Самые крупные амбулатории площадью более 300 квадратных метров будут возведены в поселке Шадейка (Кунгурский район) и поселке Новоильинский (Нытвенский район).



Строительство ФАПов и амбулаторий повышает доступность медицинских услуг не только для жителей территорий, на которых они установлены, но и для жителей близлежащих сел и деревень.



Отметим, что в этом году это не первые закупки ФАПов. 16 марта подведены итоги аукциона на поставку трех модульных конструкций: в село Меча (Кишертский район), деревню Окуловка (Оханский район) и поселок Октябрьский (Пермский район).



«Важно отметить, что более 50 % вклада в снижение смертности связано с совершенствованием первичной медико-санитарной помощи. Поэтому реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» мы уделяем самое пристальное внимание. Основная задача - обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обновление инфраструктуры здравоохранения в населенных пунктах с числом жителей более 100 человек, - рассказал Михаил Суханов, замминистра здравоохранения Пермского края. - В 2019 году в крае в рамках нацпроекта уже появилось 24 ФАПа в населенных пунктах, где раньше медицинская помощь вообще не оказывалась. И еще за счет краевого бюджета в 2019 году более 50 ФАПов заменены из-за ветхости на новые».



Напомним, программа по установке модульных ФАПов и врачебных амбулаторий начала действовать в Пермском крае в 2017 году. Только в 2019 году в регионе было установлено 78 ФАПов и 12 амбулаторий. 24 ФАПа закрыли так называемые «белые пятна» и появились в тех населенных пунктах, где раньше не было медпомощи, остальные – на замену ветхих. В 2020-2021 гг. в Прикамье планируется заменить более 50 ветхих ФАПов.

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