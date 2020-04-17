В Пермском крае выявлено 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

14:59 | 18.04.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за прошедшие сутки. У жителей Пермского края выявлено 26 положительных результатов. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания на 18 апреля увеличилось до 170.



Из 26 заболевших 20 мужчин, 5 женщин и 1 ребенок. Большая часть заболевших младше 45 лет. Один заболевший прибыл из Москвы, остальные заразились на территории региона.



Все заболевшие давно находятся в изоляции и проходят лечение. Круг контактных с ними лиц - под наблюдением специалистов.



Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 170, 21 выздоровел, 3 скончались, еще 146 на лечении, на «карантине» дома 1731 человек.

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