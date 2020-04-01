В Прикамье ужесточат санитарный контроль над бизнесом, возобновившим свою деятельность

17:32 | 17.04.2020

Члены штаба обратили внимание на то, что в последнее время в Перми участились случаи нарушения режима самоизоляции, в том числе, со стороны работников ряда крупных промышленных предприятий. Зафиксированы многочисленные факты их передвижений по городу в рабочее время, не связанных с производственной необходимостью.



«Пока руководители предприятий не научатся жестко соблюдать режим самоизоляции, не дисциплинируют своих работников, мы не можем рисковать жизнями и здоровьем других людей», – отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин.



По словам министра промышленности Пермского края Алексея Чибисова, с 6 по 16 апреля в адрес краевого минпромторга поступило 10 390 заявок от работодателей о возобновлении деятельности. 1792 организации в перечень включены, 1015 отказов, 5309 разъяснений об иных пунктах, остальные на рассмотрении. «В связи с массовыми нарушениями работодателей и работников режима самоизоляции и указа губернатора стоит приостановить выдачу разрешений на возобновление деятельности и за этот период усилить контроль деятельности организаций, уже получивших данное разрешение», – предложил он.



Алексей Чибисов пояснил, что, подписывая заявку о возобновлении деятельности, руководитель организации обязуется исполнять указ президента РФ и губернатора Прикамья, а также выполнять противоэпидемические нормы. Работодатель осведомлен о том, что он берет на себя ответственность за работников в период деятельности в условиях повышенной готовности.



Все заявки, уже поступившие в минпромторг (по 16 апреля включительно), будут рассмотрены в соответствии с утвержденным порядком. Регистрация и рассмотрение заявок, поступающих с 17 апреля, приостановлены.



Члены оперштаба, представляющие контрольно-надзорные органы (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и краевую прокуратуру), подчеркнули, что ведомства готовы провести проверки промышленных и непромышленных объектов в части соблюдения ими законодательства и санитарных норм, а также предложили закрепить в указе пункт о неукоснительном соблюдении предприятиями требований главного санитарного врача РФ и о возможности исключения предпринимателя из реестра допущенных к работе организаций за их нарушение.



Кроме того, участники штаба призвали жителей края активнее сообщать о возможных нарушениях, так как в период «надзорных каникул» проверки со стороны контрольно-надзорных органов проводятся только по заявлениям граждан. «Сигналов немного, мы их точечно отрабатываем», – заключили представители Роспотребнадзора и прокуратуры.

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