Пермь: новости дня
16:30 | 17.04.2020
Пермяки могут сообщать в администрации районов об отсутствии дезинфекции в подъездах
Во время действия режима полной самоизоляции управляющие организации продолжают проводить санитарную обработку подъездов, мусоропроводов и мусорокамер, ручек и перил. Ранее администрации районов города направили в адрес УК и ТСЖ телефонограммы о необходимости проведения дезинфекции мест общего пользования.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, из 18875 подъездов дезинфекция проведена в 16555, 7569 подъездов обработаны повторно. Также продезинфицировано 4145 мусоропроводов и 2809 мусорных камер. Кроме того, управляющие организации обрабатывают пешеходные тротуары, входные группы – ручки дверей, сами двери, тамбурные помещения.
Собственникам жилья необходимо контролировать весь процесс и добиваться от управляющих организаций выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.
- Взаимодействуем с управляющими компаниями, просим представить подтверждающую информацию о том, что работы проводятся. Выборочно запрашиваем графики проведения работ и выходим контролировать соблюдение графиков, – рассказал начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Ленинского района Георгий Балашов.
Комплексная обработка будет вестись в течение всего апреля, именно она позволяет предупредить распространение коронавирусной инфекции. Об отсутствии обработки или о ее недобросовестном выполнении жители могут сообщить в отделы ЖКХ администраций районов.
По вопросам управления жилищным фондом пермяки могут обращаться в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми по телефонам «горячих линий»: 212-16-12, 212-34-54.
© «Вечерние ведомости»
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